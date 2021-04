«Le protecteur»: du déjà vu, mais...

Il ne faut jamais oublier qu’avant ses rôles d’action, Liam Neeson était (et est toujours) un excellent acteur. Ce que nous rappelle ce «Protecteur».

Car le film ne vaut que pour l’acteur qui s’essaye ici à une ambiance de western sur fond de politique américaine et de guerre avec les cartels. Sorte de mélange étrange entre l’excellent «Droit de passage» avec Harrison Ford, le «Sicario» de Denis Villeneuve et la télésérie «The Bridge» avec Diane Kruger et Demián Bichir, le scénario du «Protecteur» n’est malheureusement jamais à la hauteur de ses ambitions.

Le sujet de base est pourtant excellent. Une famille tente de franchir la clôture qui sépare les États-Unis du Mexique. La mère et le garçon, Miguel (Jacob Perez), tombent alors sur Jim Hanson (Liam Neeson qui se donne décidément des airs de Clint Eastwood), un ancien Marine dont la fille, Sarah (Katheryn Winnick), travaille à la surveillance de la frontière.

Des membres d’un cartel arrivent, une fusillade éclate, Hanson récupère les deux immigrants illégaux. Mais la mère meurt d’une balle perdue en demandant à l’Américain de conduire Miguel à Chicago, chez de la famille.

Oui, c’est d’une prévisibilité indéniable. Tout comme l’est le fait que cet homme solitaire - sa femme est morte - se fait embarquer contre son gré dans une histoire qui le dépasse. Tout comme le fait qu’il décide de prendre le garçon sous son aile afin qu’il échappe à la folie meurtrière des cartels. En une demi-heure, le constat est sans appel: «Le protecteur» est donc non seulement prévisible, mais aussi diantrement cliché.

Mais voilà. Il y a Liam Neeson. Liam Neeson qui, pour une fois, ne poursuit personne, ne venge personne, ne cherche pas sa fille, ni sa femme. Pas de Liam Neeson effectuant des cascades invraisemblables. Pour une fois, l’acteur irlandais fait dans la sobriété qui lui a valu la reconnaissance du public et de ses pairs. Il montre un homme qui a fait faillite à cause de la maladie de sa femme, qui prend la décision d’aider Miguel par éthique personnelle. Et qui est en conflit avec lui-même.

Ici, Liam Neeson devient un Américain (alcoolique) qui ne peut que se révolter contre l’absurdité d’un système qu’il a pourtant défendu. Et contre des tueurs sans merci qui veulent s’emparer d’un enfant.

Alors oui, le propos aurait pu être moins superficiel et la psychologie des personnages aurait pu être mieux explorée. Oui... mais il y a Liam Neeson.

Note: 3 sur 5

Le film est présenté exclusivement au cinéma.