Retrouvailles émouvantes pour un couple séparé par la COVID pendant un an

John et Kay Doyle sont mariés depuis 72 ans. Les deux aînés vivant au New Hampshire ont contracté la COVID-19 il y a près d’un an. Étant tous deux très malades, ils ont dû combattre le virus, l’un sans l’autre, hormis quelques courtes visites.

Heureusement, les deux Américains ont vaincu la COVID-19.

Ce n’est que tout récemment qu’ils ont pu véritablement être réunis. Lors de ces retrouvailles, les deux amoureux n’ont pu résister à l’envie de s’embrasser, à travers leurs masques.

Le couple a traversé de nombreuses épreuves au fil des années. Parents, frères, soeurs, amis, enfants; ils ont vécu de nombreux deuils.

John et Kate ont résisté à ces tempêtes en restant ensemble, affirment-ils, grâce à l’amour et une bonne dose de chance.