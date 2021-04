Une boxeuse affronte le cancer du sein

Une ancienne boxeuse olympique a vu sa vie bouleversée dans les dernières semaines.

Odile Letellier a reçu un diagnostic de cancer du sein. La femme de 36 ans se prépare maintenant à livrer le combat le plus important de sa vie.

Après avoir disputé près de 80 combats de boxe amateur, Odile Letellier estime que le sport l'a bien préparée à une épreuve comme la maladie.

«Quand on est rendue à un haut niveau, on a vraiment besoin, pour passer à travers les épreuves, pour continuer... Il y a beaucoup d'embûches, des blessures, des compétitions qui ne se passent pas comme on veut... Donc, on apprend à être résilient. On apprend à se battre pour ce qu'on veut», explique-t-elle.

La multiple championne québécoise et médaillée des championnats canadiens a l'habitude de combattre en solo. Pas cette fois-ci, car sa famille se mobilise autour d'elle.

«C'est une battante. Juste regarder ses dernières années en boxe ou à l'école. Beaucoup d'embûches, mais c'est une battante. Elle finit toujours par s'en sortir», nous raconte son frère Mathieu Letellier.

Odile Letellier venait de terminer ses études en soins infirmiers et était sur le point d'entamer sa carrière à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Malheureusement, son statut d'emploi était trop récent pour lui donner droit à une assurance invalidité.

«J'ai décidé de démarrer une campagne avec la plate-forme GoFundMe pour aider Odile. Parce que dans la prochaine année, elle ne pourra pas travailler. Son conjoint mettait déjà les bouchées doubles. C'est vraiment pour aller chercher un élan de générosité, de solidarité et une chaîne d'amour», explique Priscilla Girard, la belle-sœur d’Odile.