Décédé d'un cancer «très rare» à 30 ans: un «petit rayon de soleil» qui brillera toujours

Après avoir lutté vaillamment durant cinq ans, un jeune homme de Cap-Rouge a finalement perdu sa bataille contre un rare cancer le 13 mars, mais son souvenir perdurera auprès de ses proches.

«Il a été avec nous jusqu’au dernier moment, il n’y a jamais eu de coma ou d’absence en raison des médicaments», raconte Lyne Trudel, la mère de Steve Bérubé, décédé à l’âge de 30 ans seulement.

Photo d'archives

Steve Bérubé tentait de trouver des solutions là où la médecine n’avait plus rien à lui proposer lorsque Le Journal lui a consacré un reportage en décembre dernier.

En janvier 2017, il apprenait qu’il souffrait d’un sarcome intimal de l’artère du poumon. «C’est un cancer très rare des tissus mous», avait-il expliqué. On lui a alors retiré le poumon droit.

Courage

Après une récidive en octobre 2019, le rein droit lui est enlevé, mais les douleurs ressurgissent en mars 2020.

Le cancer a poursuivi sa progression et apprenant que la médecine ne pouvait plus rien, il a pris son destin en main. Celui qui s’était déjà informé beaucoup sur sa maladie s’est mis à s’intéresser à de nouvelles approches. «Il n’a jamais baissé les bras et ne s’est jamais plaint jusqu’à la toute fin. Même si sa situation se dégradait, particulièrement les deux dernières semaines, il gardait son positivisme et faisait des farces pour nous faire rire. Il nous a rendu la tâche très facile», souligne sa mère.

«Chaque épreuve ne faisait qu’augmenter sa persévérance», mentionne sa sœur Stéphanie.

Photo courtoisie

«Le pronostic qu’il n’y avait plus rien à faire a fait mal sur le coup. Mais ensuite, il s’est repris pour trouver des solutions et a voulu montrer qu’on peut se rendre plus loin», ajoute son autre sœur, Catherine.

Bien informé

En plus de sa ténacité, le développeur web avait aussi des capacités intellectuelles élevées qui l’ont aidé dans sa soif d’apprendre sur sa maladie.

«J’ai souvent accompagné Steve à ses rendez-vous avec ses oncologues de l’Hôtel-Dieu. Il était tellement informé au niveau médecine. Il a cherché des solutions partout dans le monde. Les médecins étaient stupéfaits de son degré de connaissances médicales», rappelle son père Christian.

Tout un personnage

La famille a reçu de nombreux témoignages à la suite du décès de Steve, ce qui n’est sûrement pas étranger à sa personnalité.

«Il avait beaucoup d’amis, souligne sa mère. C’était une personne très attachante. Il avait du charisme, un magnétisme. Les gens étaient toujours attirés vers lui. Quand il rentrait dans une pièce, il était toujours rayonnant avec le sourire. Je l’ai toujours appelé mon petit rayon de soleil.»

La campagne de sociofinancement qu’il avait lancée a rapporté 67 000 $. Il reste une partie de cette somme qui, à l’origine, devait être donnée à la recherche. «Dans ses volontés des dernières semaines, il désirait que les surplus puissent aider d’autres gens comme lui», précise sa mère.

«Le message que nous voulons transmettre, c’est qu’il ne faut jamais abandonner. C’est l’héritage qu’il nous a laissé», espère Lyne Trudel.

«Si son attitude peut en aider d’autres dans le futur, ce sera mission accomplie et nous ne pouvons qu’être très fiers de lui», a conclu sa sœur Stéphanie.