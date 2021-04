Des projets retardés pour régler la dette

Décédé subitement il y a un an à la suite de problèmes cardiaques, Émile Loranger, maire de L’Ancienne-Lorette durant plus de trois décennies, a retardé plusieurs projets pour sa ville à cause de ses fixations sur l’enjeu de la dette.

C’est ce qui ressort des transcriptions de l’interrogatoire de M. Loranger qui a eu lieu en février 2019 devant la Commission municipale du Québec (CMQ). À l’époque, cette instance enquêtait sur une affaire de manquements à l’éthique. L’ancien maire avait d’ailleurs fini par plaider coupable et par écoper d’une suspension de 60 jours sans solde.

« On a été la première Ville à être zéro, zéro dette. Mais ça veut dire que j’ai retardé bien des projets. [...] J’ai privé mes citoyens d’une bibliothèque pendant dix ans, alors qu’on aurait très bien pu la financer sur cinq ans, par exemple », faisait remarquer l’ancien maire en parlant de ses premières années en politique au tournant des années 1980.

Révélées à l’été 2019, de larges portions de l’interrogatoire devant la CMQ avaient trouvé peu d’écho. Rétrospectivement, elles constituent aujourd’hui un précieux testament politique du coloré et controversé maire qui a animé la vie politique municipale dans la région de la Capitale-Nationale durant quatre décennies.

Autre erreur

Dans son témoignage, Émile Loranger a également admis avoir beaucoup tardé avant de prendre conscience de l’importance du dossier des jeunes dans la municipalité durant les premières années de sa carrière politique. « Le monde scolaire, c’est un monde à part. Commission scolaire, occupe-toi de tes problèmes. Moi, je vais m’occuper de mes problèmes, puis viens pas m’achaler », disait-il au début.

Sa réflexion sur cet enjeu a toutefois beaucoup évolué. « On a établi des programmes, hors normes, avec la polyvalente de L’Ancienne-Lorette (qui) est (maintenant) la polyvalente où il y a le plus haut taux de persévérance scolaire », a-t-il raconté, fièrement.

Au début de sa carrière politique, M. Loranger se promettait d’effectuer un seul mandat électoral de quatre ans. « Je suis encore là. Voilà mon parcours. C’est un beau parcours », a-t-il résumé devant les enquêteurs.

À cause de la COVID-19, la Ville de L’Ancienne-Lorette n’a toujours pas pu rendre un hommage public à celui qui fut maire entre 1983 et 2020 (à l’exception de la période des fusions municipales, entre 2002 et 2005). Une commémoration devrait avoir lieu le 17 septembre.

► Citations d’Émile Loranger extraites de son témoignage devant la CMQ

«(Gaétan) Pageau (actuel maire de L'Ancienne-Lorette), il veut avoir ma peau mais moi, ma peau, je la garde, je suis bien dedans».

«Coudonc! le greffier. Il en avait-tu fumé du bon, osti! C’est quoi qu’il lui a pris, là?»

«Une communauté, ça ne se gère pas juste avec un budget d’asphalte. Il y a du monde qui vivent là-dedans».

«Il (le député libéral Roch Cholette) a fait inscrire, dans la plate-forme du parti libéral, la possibilité de défusionner. Je suis devenu instantanément libéral. Moi, là, je suis rendu une putain, hein. J’étais péquiste avant. Je suis devenu libéral. Là, je suis caquiste. Je vote n’importe quoi. Plus jamais péquiste, par exemple».

Émile Loranger (2 août 1946 – 2 avril 2020)

◆ Élu pour la première fois comme maire de L’Ancienne-Lorette le 6 novembre 1983.

◆ Il restera maire de façon continue - exception faite de années de défusion entre 2002 et 2005 - jusqu’à son décès.

◆ Il a décrit la bataille sur la quote-part de l’agglomération comme la plus importante de sa vie politique. La Ville de L’Ancienne-Lorette a remporté la première manche contre la Ville de Québec, mais cette cause est désormais en appel.