EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 6H05

PLANÉTAIRE

Cas: 130 842 743

Morts: 2 847 402

Rétablis: 74 234 651

ÉTATS-UNIS

Cas: 30 671 844

Morts: 554 779

CANADA

Ontario: 358 558 cas (7428 décès)

Québec: 314 958 cas (10 684 décès)

Alberta: 151 407 cas (1994 décès)

Colombie-Britannique: 102 970 cas (1463 décès)

Manitoba: 34 352 cas (938 décès)

Saskatchewan: 34 323 cas (436 décès)

Nouvelle-Écosse: 1732 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1641 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1020 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 160 cas

Yukon: 74 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 47 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 001 650 cas (23 050 décès)

NOUVELLES

5h56 | Une des plus grandes stars de Bollywood positive à la COVID

L'une des plus grandes stars de Bollywood, Akshay Kumar, a annoncé dimanche avoir été testé positif au Covid-19, devenant la dernière célébrité indienne à avoir contracté le virus au moment où le pays fait face à une nouvelle hausse des cas.

AFP

5h42 | Le Royaume-Uni va tester un système de passeport sanitaire

Le gouvernement britannique a indiqué dimanche prévoir de tester dès la mi-avril, en Angleterre, un système de passeport sanitaire pour permettre la reprise d'activités très affectées par la pandémie, comme les matches de soccer et les événements en salles.

5h27 | Pâques sous cloche sanitaire, le pape délivre un message d'espoir

Des millions de chrétiens dans le monde se résignaient à un dimanche de Pâques sous le signe des contraintes sanitaires, pour la deuxième fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, malgré l'accélération des campagnes de vaccination.

AFP

5h16 | 3 milliards $ pour vacciner tout le monde

Vacciner 37 millions de Canadiens contre la COVID-19 coûtera 1,6 milliard de dollars sur trois ans, d’après les calculs du Journal. Mais ce n’est pas tout. La facture colossale de la plus vaste opération de vaccination jamais orchestrée au pays se multiplie par trois quand on compte aussi le combat scientifique et biomanufacturier contre le virus.

Le Journal de Québec

0h45 | Avec la pandémie, Porto Rico confronté à un manque crucial de main-d'oeuvre

À Porto Rico, des exploitations agricoles font appel à des travailleurs venus d'Amérique centrale face au manque de main-d'oeuvre locale, certains employés choisissant de vivre du chômage et des aides liées à la pandémie plutôt que de s'occuper des récoltes, qui rapportent moins d'argent.