«Être sûre de soi, c’est sexy et élégant» - Mélissa Bédard

C’est à la fois dénudée et pudique que Mélissa Bédard se dévoile sur son compte Instagram. Dans une ambiance boudoir, la chanteuse et comédienne en profite pour livrer un inspirant message sur l’acceptation de soi.

Elle s’adresse à toutes les femmes, peu importe leur âge et leur apparence. Elle leur parle de confiance en elles et de l’importance de s’aimer soi-même.

«Ce n’est pas parce que tu es plus grande, plus grosse, différente des autres que tu n’as pas le droit d’être bien dans ta peau. Lève ta tête haute et avance. Je te le dis: être sûre de soi, c’est sexy et élégant», écrit la jeune femme qui est aussi maman.

«Arrête de te mettre des barrières. Si tu savais le nombre de personnes qui te trouvent belle. C’est seulement que tu n’ouvres pas les yeux. Tu t’arrêtes à ce que toi tu penses de toi . Tends l’oreille vers ton cœur, il connaît la vérité», ajoute Mélissa Bédard.

L’artiste écrit aussi que l’expérience photo a été libératrice. «Je suis en amour avec mon moi», conclut-elle.