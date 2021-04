Éviter que la situation ne dégénère

Ce n’est pas le temps de baisser la garde pendant le congé de Pâques même si le bilan quotidien de la COVID-19 de samedi semblait encourageant au Québec, car le variant peut causer une explosion de cas en quelques jours, rappelle une spécialiste.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

« Avec le long congé, on ne sait pas encore comment les gens vont se comporter, s’inquiète Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Étant donné les statistiques de l’INSPQ [l’Institut national de santé publique du Québec] sur l’adhésion aux recommandations, qui a énormément chuté chez les jeunes, je crains qu’il y ait des rassemblements et qu’on reparte à la hausse. »

Samedi, même si le Québec rapportait une centaine de cas de moins que la veille – pour un total de 1282 nouvelles infections –, ça n’a pas été suffisant pour rassurer l’experte en santé publique. Elle rappelle qu’on ne peut calculer une tendance avec un seul jour. Le sombre bilan s’est aussi alourdi de trois décès dans les dernières 24 heures. Le Canada a d’ailleurs franchi le cap du million de malades depuis le début de la pandémie.

« On l’a vu à Québec : le nombre de cas peut exploser rapidement avec les variants qui sont très contagieux, donc [...] il faut être très vigilant et prendre des précautions, martèle-t-elle. Personne n’est à l’abri. »

Jeunes aux soins intensifs

Roxane Borgès Da Silva

Professeure

L’experte note d’ailleurs une présence plus accrue des jeunes aux soins intensifs depuis que les personnes âgées sont vaccinées. Jusqu’à présent, près de 1,5 million de Québécois ont déjà reçu la première dose d’un vaccin contre le virus, ce qui équivaut à 17,5 % de la population.

« On ne connaît pas encore très bien les facteurs de risque associés aux symptômes graves des variants [...] Mais quand un jeune se retrouve aux soins intensifs, il y reste encore plus longtemps, car il est plus résistant qu’une personne âgée », précise-t-elle.

« Ces personnes sont de plus en plus jeunes et de plus en plus malades. On doit donc agir avant que nos hôpitaux se remplissent », a indiqué vendredi le premier ministre François Legault sur Facebook, en rappelant à la vigilance.

Encore des amendes

Déjà en début de week-end, les policiers ont sévi dans plusieurs rassemblements dans Lanaudière, en Mauricie et à Lévis.

« Honnêtement, ça me dépasse même que quelqu’un [...] organise un party quand il sait qu’il va inviter chez lui directement des gens qui sont à haut risque de contamination », regrette le Dr François Marquis, chef des soins intensifs à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Dans Lanaudière, plusieurs d’entre eux provenaient d’ailleurs de l’Ontario, où on dénombrait samedi plus de 6000 nouveaux cas en deux jours.

Daniel Blier, de Tourisme Mont-Tremblant, note également que plusieurs Ontariens possèdent une résidence secondaire dans la région des Laurentides.

– Avec l’Agence QMI