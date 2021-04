Morte à bord d’une ambulance impliquée dans une collision

Une sévère collision entre une ambulance et une voiture a fait huit blessés et potentiellement un décès à Brooklyn, dans la ville de New York, dimanche.

Une femme de 95 ans qui était transportée vers l’hôpital en raison d’un arrêt cardiaque a été retrouvée morte sur la scène de l’accident.

Les policiers ignorent pour le moment si elle a été victime de l’accident ou si son décès serait plutôt attribuable à son arrêt cardiaque.

Les huit autres personnes impliquées dans cet accident s’en seraient toutes tirées avec des blessures légères.