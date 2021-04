Pérou: un troisième candidat à la présidentielle positif à la COVID-19

L'ancien footballeur professionnel George Forsyth est devenu dimanche le troisième candidat à l'élection présidentielle péruvienne à être testé positif à la COVID-19, une semaine avant le scrutin.

«Il a été positif à un test antigénique après avoir présenté des symptômes au cours d'une tournée dans le nord du pays», a déclaré à l'AFP sa colistière Patricia Arevalo, candidate à la vice-présidence du Pérou.

George Forsyth a immédiatement suspendu les réunions publiques qu'il devait faire au cours de la dernière semaine de campagne avant la présidentielle, qui aura lieu dimanche prochain 11 avril.

Candidat de Victoria Nacional, une coalition de centre droit, George Forsyth arrive en quatrième position dans les sondages d'intentions de vote, sur un total de 18 candidats dont aucun ne dépasse les 10%.

Il est le troisième candidat à avoir été contaminé par le virus de la COVID-19 pendant la campagne électorale, après le centriste Julio Guzman et Ciro Galvez, avocat et compositeur quechua.

Le candidat de centre droit Yonhy Lescano est en tête des sondages avec 10%, suivi par une candidate de gauche, Veronika Mendoza (9%), et un candidat de droite, Hernando de Soto (9% également).

George Forsyth obtient 8%, quatrième ex aequo avec Keiko Fujimori, fille de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori.

Le Pérou affronte actuellement une seconde vague de l'épidémie.

Depuis son arrivée, plus de 1,5 million de Péruviens ont été contaminés et plus de 52 000 sont morts, selon les chiffres officiels.

Un nombre record de décès liés au virus en 24 heures a été enregistré samedi, avec 294 morts, mais les autorités ont exclu de reporter l'élection présidentielle.