Plus de 70 morts dans les inondations en Indonésie et au Timor oriental

Plus de 70 personnes ont péri et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues dans les inondations et les glissements de terrain en Indonésie et au Timor oriental, ont annoncé lundi des responsables locaux.

«On dénombre 55 morts, mais ce bilan continue d'évoluer, d'autant que 42 personnes sont toujours portées disparues», a déclaré à la presse Raditya Jati, le porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes. Au moins 16 personnes ont trouvé la mort au Timor oriental, selon un responsable timorais.