Eric Staal donne la victoire au CH

Tirant de l’arrière par deux buts après 40 minutes de jeu, le Canadien de Montréal a fait preuve de résilience et a trouvé le moyen de vaincre les Oilers d’Edmonton 3 à 2 en prolongation, lundi soir, au Centre Bell.

C’est le nouveau venu chez le CH qui a joué les héros en surtemps. En effet, Eric Staal a battu le gardien Mike Smith avec un tir en apparence inoffensif.

C’était le premier match du vétéran de 36 ans dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, lui qui avait été obtenu des Sabres de Buffalo le 26 mars dernier. Au total, le joueur grand joueur de centre a été utilisé pendant près de 17 minutes. Il a décoché deux tirs, écopé d’une pénalité et complété sa partie avec un différentiel neutre.

La remontée du CH s’était amorcée dans la deuxième minute de la troisième période. Profitant d’une savante passe de Corey Perry, Josh Anderson a inscrit sa 14e réussite de la présente campagne.

Inspiré par ce filet, Tomas Tatar a nivelé la marque moins de quatre minutes plus tard. Le Slovaque a décoché un tir des poignets précis qui a fini sa course dans le haut du filet du gardien Mike Smith.

Difficile en fin de période

Les Oilers s’étaient forgé leur avance en touchant la cible dans les derniers moments des deux premières périodes. Avec moins de 30 secondes à faire au premier tiers, une mauvaise communication entre Jonathan Drouin et Shea Weber a permis à Devin Shore de faire bouger les cordages.

L’histoire s’est répétée pour le Canadien en deuxième. Évoluant avec l’avantage d’un homme, le défenseur Darnell Nurse a inscrit son 13e but de la saison, alors qu’il ne restait que 11 secondes à écouler au cadran.

Devant la cage de la Sainte-Flanelle, Carey Price a repoussé 21 des 23 tirs de ses rivaux. À l’autre bout de la patinoire, Smith a été testé à 32 reprises.

Gallagher tombe au combat

Cette victoire a toutefois été le théâtre de moment inquiétant pour le Tricolore. En première période, l’attaquant Brendan Gallagher s’est blessé à la main droite quand il a été atteint par un tir frappé de son coéquipier Alexander Romavon. Il a ensuite retraité au vestiaire et n’est pas revenu au jeu par la suite.

Le Canadien reprendra avec l’action mercredi soir, puisqu’il sera de passage à Toronto pour y affronter les Maple Leafs.

Résumé du match

Prolongation

4:03 | Eric Staal joue les héros!

Martin Chevalier / JdeM

0:00 | Début de la prolongation.

3e période

20:00 | Fin de la troisième période. Égalité 2 à 2.

14:31 | Tyler Toffoli (MTL) met fin à l'avantage numérique des siens en écopant d'une pénalité pour avoir accroché.

13:54 | Jujhar Khaira (EDM) est envoyé au cachot pour avoir retardé le match.

5:23 | BUT - Tomas Tatar ne perd pas de temps et crée l'égalité. Égalité 2-2.

Martin Chevalier / JdeM

Martin Chevalier / JdeM

1:45 | BUT - Corey Perry (MTL) repère Josh Anderson (MTL) devant le filet et l'écart est réduit à un but. 2-1 Oilers.

Martin Chevalier / JdeM

0:00 | Début de la troisième période.

2e période

20:00 | Fin de la deuxième période. 2-0 Oilers.

19:50 | BUT - Darnell Nurse (EDM) marque en avantage numérique à l'aide d'un tir frappé. 2-0 Oilers.

Martin Chevalier / JdeM

Martin Chevalier / JdeM

19:07 | Carey Price (MTL) vole un but à Alex Chiasson (EDM) avec une glissade gauche-droite avec les deux jambières parallèles à la patinoire.

Martin Chevalier / JdeM

17:53 | Au tour de Joel Edmundson (MTL) d'écoper d'une pénalité.

Martin Chevalier / JdeM

12:53 | À sa première présence en supériorité en avantage numérique, Eric Staal (MTL) est puni pour avoir accroché Leon Draisaitl (EDM).

Martin Chevalier / JdeM

12:41 | Jesse Puljujarvi (EDM) est chassé pour avoir retenu.

7:48 | Corey Perry (MTL) écope de deux minutes de punition pour rudesse à l'endroit du gardien Mike Smith (EDM).

6:22 | Jesse Puljujarvi (EDM) prend un bon tir des poignets du cercle droit qui frappe le poteau à la droite de Carey Price (MTL).

Martin Chevalier / JdeM

5:39 | Connor McDavid (EDM) remet devant le filet de Carey Price (MTL) pour son coéquipier Leon Draisaitl (EDM), mais celui-ci ne parvient pas à décocher de tir.

Martin Chevalier / JdeM

2:49 | Ethan Bear (EDM) prend un tir dangereux de l'enclave que Carey Price (MTL) repousse du bloqueur.

0:00 | Début de la deuxième période. Blessé à une main en première période, Brendan Gallagher (MTL) ne reviendra pas au jeu ce soir.

1ère période

20:00 | Fin de la première période. 1 à 0 Oilers.

Martin Chevalier / JdeM

19:40 | Devin Shore (EDM) est oubié devant le filet et marque le premier but du match. 1 à 0 Oilers.

AFP

13:28 | Phillip Danault (MTL) et Adam Larsson (EDM) s'échangent des coups après le sillfet devant le filet de Mike Smith (EDM).

9:08 | Eric Staaal (MTL) prend un tir du cercle des mises au jeu du côté gache, mais Mike Smith (EDM) fait l'arrêt.

Martin Chevalier / JdeM

7:14 | Josh Anderson (MTL) prend de la vitesse et déborde le défenseur des Oilers sur l'aile gauche, mais ne parvient pas à obtenir un tir avec beaucoup de vélocité.

5:18 | Tyler Toffoli (MTL) redirige un tir de la pointe qui embête Mike Smith (EDM).

2:12 | Jesperi Kotkaniemi (MTL) et Artturi Lehkonen (MTL) ratent deux chances en or devant la cage du gardien Mike Smith (EDM).

0:00 | Début du match.