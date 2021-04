Le G20 pourrait prolonger le moratoire sur la dette jusqu'à fin 2021

Le président de la Banque mondiale s'attend à ce que les pays du Groupe G20 prolongent jusqu'à la fin de l'année le moratoire sur la dette des pays les plus pauvres, lors de leur réunion cette semaine en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.

«En octobre, j'avais appelé (les pays du G20) à une prolongation d'un an» de leur Initiative de suspension du service de la dette (DSSI) qui avait été lancée au printemps 2020 en pleine propagation de la pandémie mondiale, a rappelé lundi le patron de la Banque mondiale, David Malpass, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Mais le G20 avait finalement consenti à une prolongation de six mois, jusqu'au 30 juin 2021.

Le G20, qui se réunit mercredi, pourrait décider de prolonger l'initiative «jusqu'à la fin de cette année calendaire avec la direction claire que ce sera la dernière prolongation», a ajouté David Malpass.

L'objectif de ce moratoire est de permettre aux pays d'utiliser cet argent pour soutenir leurs économies.

David Malpass a reconnu qu'un allégement de la dette serait nécessaire à plus long terme pour permettre aux pays les plus pauvres de ramener le fardeau de leur dette à un niveau plus modéré.