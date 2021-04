Nouvelles mesures d'urgence en vigueur en Beauce

Une très grande partie de Chaudière-Appalaches se trouve maintenant en zone d’urgence où des mesures spéciales sont mises en place dans la lutte à la COVID-19.

Plusieurs commerçants de la Beauce ont été pris de court par l’annonce du gouvernement qui a été faite en milieu d’après-midi dimanche.

«C’est plus au niveau des ressources humaines. De dire à nos employés qu’ils vont encore retomber sur le chômage», explique Amélie St-Hilaire, la propriétaire du restaurant Chez Gérard, situé à Saint-Georges de Beauce.

«Ça a été difficile de ravoir nos employés. Et là, il faut encore leur dire de retourner chez eux.»

«Le timing n’est pas vraiment bon parce que c'est le printemps qui arrive, et on a un gros inventaire, on a du beau stock tout le temps», fait savoir la gérante de M2 Boardshop, Maryse Caouette.

«Ce qui nous aide, ça va être qu'on va être en ligne, ça va nous aider beaucoup.»

C’est que la situation épidémiologique en Chaudière-Appalaches et la hausse des cas inquiètent les autorités sanitaires.

Les nouvelles mesures doivent durer jusqu'à lundi prochain. Et les autorités pourraient décider de prolonger celles-ci si la situation ne s'améliore pas.

Rappelons que les MRC des Appalaches, de Lotbinière, de L'Islet, de Montmagny ne sont pas touchées par ces mesures spéciales d'urgence.