Veillée de prières pour le rappeur DMX hospitalisé

Des centaines d’admirateurs se sont réunis lundi pour une veillée de prières au nord de New York devant l'hôpital où se trouve le rappeur DMX dans un état critique.

• À lire aussi: Le rappeur DMX hospitalisé après une crise cardiaque

L'artiste né Earl Simmons a été hospitalisé vendredi soir à White Plains dans la banlieue de New York à la suite d'une crise cardiaque.

L'agent en relations publiques Angelo Ellerbee a précisé à l'AFP que DMX (50 ans) se trouvait toujours sous respirateur artificiel.

Sa fiancée et son ex-épouse étaient en larmes pendant la lecture d'une prière pour le rappeur, dont les admirateurs scandaient «DMX» en levant le poing vers le ciel en l'honneur de leur vedette.

Une procession de motos a ensuite parcouru la rue devant l'établissement au son de succès de DMX parmi lesquels «Ruff Ryders' Anthem».

«On ne peut pas rêver meilleur artiste», s'est exclamé un ami de la famille, AB Butler, confiant à l'AFP avoir «le coeur brisé». «Il a parcouru un long chemin dans sa vie, une vie dure, et il est très important de venir simplement voir où il est aujourd'hui», dit une admiratrice, Beverly Bailey.

Le rappeur a connu son heure de gloire à la fin des années 1990 et début des années 2000, avec des tubes comme «X Gon' Give It To Ya» ou «Party Up».

Auteur de huit albums, le dernier en 2015, DMX fait partie des figures les plus sombres du hip-hop, exposant ses démons intérieurs dans des morceaux qui lui ont valu un succès aussi bien commercial qu'auprès de la critique.

Connu pour avoir eu des problèmes de drogue, il avait notamment fait une cure de désintoxication en 2019, selon le site spécialisé TMZ.

Il a eu, tout au long de sa carrière, souvent maille à partir avec la justice, avec des inculpations pour possession de stupéfiants, cruauté envers les animaux, conduite dangereuse, non-paiement de pension alimentaire, ou encore s'être fait passer pour un agent fédéral.