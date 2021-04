À la découverte de «Résidences maudites» sur CASA cet automne

Seriez-vous prêt à vous installer dans une maison où s’est déroulé un crime sordide, associée à un désastre, prétendument hantée ou reposant sur un cimetière? Certaines personnes ont eu ce courage, comme on pourra le constater grâce à «Résidences maudites», une nouvelle série documentaire qui se retrouvera au sein de la programmation de la chaîne spécialisée CASA, dès l’automne.

En suivant les courtiers immobiliers et enquêteurs Mélanie Bergeron et Yanic Parent, on découvrira les histoires derrière divers lieux ayant un passé trouble. Avec eux, il sera possible de suivre les différentes étapes liées non seulement à la location, mais aussi à la vente de telles propriétés.

«Cette nouvelle production originale de CASA nous permet d’avoir accès à un univers mystérieux et captivant du domaine immobilier, et dont on parle très peu. Cette série suscitera l’attention autant des futurs acheteurs que des futurs vendeurs et des gens qui pourraient se retrouver face à de telles situations», laisse savoir Denis Dubois, vice-président contenus originaux chez Québecor Contenu, dans un communiqué.

Mêlant mystère et suspense, les 10 épisodes d’une demi-heure de «Résidences maudites» seront diffusés cet automne à CASA. Taïga Média se charge de la production, en collaboration avec Québecor Contenu.