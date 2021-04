Québec recule sur plusieurs allègements

Le mois d’avril sera très critique, signale François Legault, qui devant la présence grandissante des variants, rétropédale sur plusieurs allègements récents et menace de ramener le couvre-feu à 20h, partout où ce sera nécessaire.

En zone rouge, les gyms devront refermer et à compter de lundi prochain, les élèves de secondaire 3, 4 et 5, revenir à l’école une journée sur deux, a annoncé le premier ministre, au retour du long congé de Pâques.

Dès jeudi, les écoles devront limiter les activités sportives intérieures et mettre fin aux activités parascolaires qui ont causés des éclosions.

Toujours en zone rouge (Capitale-Nationale, Outaouais, Bas-St-Laurent, Chaudière-Appalaches, Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière et Montérégie), le nombre maximal de personnes autorisé dans les lieux de culte sera ramené à 25, alors qu’il était de 250 depuis le 26 mars dernier. En zone orange, le maximum sera de 100 personnes.

Couvre-feu

Après avoir « jonglé » avec l’idée de remettre le couvre-feu à 20h, le premier ministre a finalement décidé de le laisser à 21h30. Il prévient toutefois qu’il n’hésitera pas à le ramener à 20h, comme c’est déjà le cas à Québec, dans Chaudière-Appalaches et en Outaouais, si le nombre de cas augmente ailleurs.

« Je veux juste que les grands comprennent bien, on dit: "non pas aujourd’hui", mais on n’exclut pas cette possibilité-là, puis on suit ça de jour en jour. »

Il s’inquiète entre autres de voir que le nombre de constats d’infraction pour des rassemblements illégaux a triplé dans la dernière semaine.

Il a aussi servi un sérieux avertissement aux commerçants qui ont la chance d’être encore ouverts: ceux qui ne respectent pas les règles devront fermer. Les directions régionales ont d’ailleurs reçu l’ordre d'agir sans attendre envers les récalcitrants.

Par ailleurs, désormais, tous les élèves, même ceux du primaire en zone orange, devront porter un masque. « On le fait déjà dans les zones rouges et ça se passe très bien », a souligné M. Legault.

Vaccination

Les personnes de 60 ans et plus pourront prendre rendez-vous d’ici la fin de la semaine partout au Québec, a annoncé le ministre Christian Dubé. Québec offrira aussi le vaccin d’AstraZeneca aux personnes de 55 ans et plus à compter de jeudi. Si le gouvernement n'a pas été en mesure d'ici là de mettre à jour son mécanisme de réservation en ligne, les citoyens pourront se présenter aux sites désignés pour la vaccination d'AstraZeneca sans rendez-vous, a indiqué le ministre Dubé.