EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Le gouvernement Legault tient un point de presse à 17h pour faire le point sur la pandémie

DERNIER BILAN 6h49

PLANÉTAIRE

Cas: 131 897 851

Morts: 2 862 648

Rétablis: 74 916 747

ÉTATS-UNIS

Cas: 30 785 734

Morts: 555 619

CANADA

Ontario: 364 537 cas (7450 décès)

Québec: 317 364 cas (10 697 décès)

Alberta: 153 194 cas (1994 décès)

Colombie-Britannique: 104 920 cas (1486 décès)

Saskatchewan: 34 763 cas (440 décès)

Manitoba: 34 487 cas (940 décès)

Nouvelle-Écosse: 1742 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1662 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1020 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 160 cas

Yukon: 74 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 47 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 014 378 cas (23 114 décès)

5h52 | Géorgie: le premier ministre testé positif, hausse des cas

Le premier ministre géorgien a annoncé mardi avoir été testé positif à la COVID-19, en pleine flambée des contaminations

5h40 | Vaccination des 60 ans et plus ouverte en Montérégie et en Outaouais

Les personnes de 60 ans et plus qui résident en Montérégie et en Outaouais peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19.

AFP

5h37 | Un couvre-feu nocturne imposé à New Delhi

New Delhi va imposer à ses 25 millions d'habitants un couvre-feu nocturne à compter de mardi soir, un jour après que l'Inde a enregistré un nouveau record de cas de coronavirus.

5h15 | Un rebond des cas de COVID à prévoir dès cette semaine

Le nombre relativement stable de nouveaux cas de COVID-19 dans les derniers jours risque de bondir cette semaine en raison des variants qui gagnent du terrain et du ralentissement du dépistage durant le congé de Pâques.

Photo courtoisie

5h00 | Des ventilateurs achetés pour rien

Les dizaines de milliers de ventilateurs médicaux commandés à grands frais par le gouvernement Trudeau ne trouvent pas preneur auprès des provinces, à cause de l’évolution des traitements contre la COVID-19.

3h38 | Bogota se confine ce week-end face à une flambée des cas

Les huit millions d'habitants de Bogota vont devoir se confiner ce week-end, a annoncé la mairesse de la capitale colombienne Claudia Lopez alors que le pays fait face à une troisième vague de l'épidémie.

3h05 | Nouvelle-Zélande et Australie vont lancer leur «bulle» où voyager librement

La Nouvelle-Zélande a approuvé mardi le principe d'une «bulle» avec l'Australie au sein de laquelle les ressortissants des deux pays pourraient voyager sans quarantaine, qui devrait se concrétiser à la mi-avril.