Et le prix Nobel de l’égoïsme va à ...

Richard Martineau n’est rien de moins qu’outré par le fait que 107 000 Montréalais de 60 ans et plus n’ont toujours pas pris rendez-vous afin de recevoir leur première dose de vaccin contre la COVID-19 alors que des plages horaires sont disponibles et que des clientèles à risque ne sont toujours pas inoculées.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

«C’est le genre de gens qui chialent tout le temps contre gouvernement, mais qui ne vont même pas voter», lance le chroniqueur.

«Je vous décerne le prix Nobel de l’irresponsabilité et de l’égoïsme! Je vous le donne, il est à vous! Ça n’a pas de maudit bon sens. Cent mille personnes et on fait ça pour vous», s’insurge Richard Martineau.

*** Voyez l’intégrale de sa chronique dans la vidéo ci-haut