La situation épidémiologique continue de préoccuper au Bas-Saint-Laurent

La région enregistre 19 nouvelles infections, dont 10 dans la MRC de Rivière-du-Loup et 5 dans le Kamouraska. Le Témiscouata enregistre deux autres infections, alors que les MRC de Rimouski-Neigette et La Mitis comptent un cas de plus dans chacune des MRC.

327 cas sont présentement actifs sur l’ensemble du territoire bas-laurentien et on compte maintenant 403 cas de variants présomptifs dans la région, une hausse de 31.

Les élèves de la majorité des écoles du Kamouraska étaient de retour en classe ce matin après avoir passé plusieurs journées en isolement pour freiner la propagation. À l’exception de l’École Les Pèlerins de Saint-André et de l’École Hudon-Ferland de Saint-Alexandre qui poursuivront l’enseignement à distance.

Les écoles dans la région de Rivière-du-Loup demeurent fermées étant donné que plusieurs nouvelles infections sont encore confirmées chez des enfants dans ce secteur.

Vaccination

Les 5001 doses de vaccin supplémentaires, provenant de la région montréalaise, sont arrivées dans la région et seront administrées dans les prochains jours. Le réseau de la santé a devancé les rendez-vous de plusieurs personnes afin de leur permettre d’être vaccinés plus rapidement.

900 doses de vaccin ont été administrées à Rivière-du-Loup mardi et plus de 3000 personnes recevront une dose en une seule journée au Bas-Saint-Laurent plus tard cette semaine.

Il est présentement impossible d’obtenir une place pour être vacciné au Bas-Saint-Laurent. Mais de nouveaux arrivages de vaccin devraient être confirmés dans les prochaines heures dans la région. De nouvelles places de rendez-vous seront alors disponibles.