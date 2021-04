Les constats d'infraction ont doublé à Québec la semaine dernière

Les constats d’infractions reliés à la COVID-19 ont doublé dans la dernière semaine à Québec, alors que la troisième vague prenait de l’ampleur dans la région.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) avait averti qu’il serait plus présent sur le territoire à compter de jeudi soir pour faire respecter les mesures sanitaires alors que la région passait au «rouge foncé».

Visiblement, il n’a pas chômé puisque 105 constats d’infractions ont été remis entre le 29 mars et le 4 avril, soit 51 de plus que la semaine précédente. De ce nombre, 53 ont été attribués en raison du couvre-feu, qui est passé de 21h30 à 20h jeudi. Là encore, il s’agit du double par rapport à la semaine du 22 au 28 mars.

Une autre douzaine a été émise en raison du non-respect des mesures sanitaires lors d’une manifestation et le reste relève essentiellement de rassemblements privés illégaux.

Population exaspérée

Les habitants de la Vieille capitale qui se plient aux règles depuis maintenant plus d’un an en raison de la pandémie semblent vouloir limiter les dégâts en ce début de 3e vague.

Les dénonciations citoyennes sont près de 2,5 fois plus élevées que lors du dernier bilan, pour un total de 285 appels dans les sept derniers jours.

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) observe aussi une hausse de signalements et une légère augmentation des infractions. Entre le 28 mars et le 4 avril, 34 constats ont été remis sur le territoire, soit 6 de plus que dans les sept jours précédents.

L’opération RAPPEL, à laquelle participaient la plupart des corps de police de la province durant le week-end, y est fort probablement pour quelque chose. Seulement vendredi, ce sont 19 contrevenants qui ont dû payer une amende de 1500$.

La Sûreté du Québec (SQ) devrait également dévoiler les résultats de ses interventions au courant de la journée.