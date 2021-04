Les militaires de la base de Bagotville vaccinés dès la mi-avril

La base militaire de Bagotville se prépare à vacciner ses membres dès la mi-avril, alors que 1400 militaires pourront se faire vacciner. Les familles des militaires ne font toutefois pas partie du compte.

C'est la clinique de santé de la base qui va gérer le nombre de vaccins, leur conservation, puis leur administration.

Les Forces armées canadiennes recevront 150 000 doses de vaccins en tout. Tous les commandants, soit de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ont estimé leurs besoins en nombre de doses.

Contrairement aux centres de vaccination réguliers, les groupes prioritaires ne seront pas établis en fonction de l'âge. Le personnel de soins fera partie des premiers vaccinés. Il faudra aussi prioriser les premiers qui quitteront le pays.

Tout comme les civils, les militaires peuvent refuser de recevoir le vaccin contre la COVID-19. À Bagotville, on s'attend à un taux de refus d'environ 20 %, presque identique à celui de la population générale.

« Au Canada ou ailleurs dans le monde, il y a quelques missions où c'est préférable d'avoir le vaccin ou bien c'est obligatoire », affirme le Colonel Normand Gagné, aussi responsable de la campagne de vaccination sur la base militaire de Bagotville.

Il faudra donc veiller à ce que les militaires qui ne sont pas vaccinés ne soient pas déployés dans un endroit où le vaccin est obligatoire. Mais même si c'est compliqué, les militaires sont déjà expérimentés. Le Colonel compare cette vaccination à celle de la grippe.

« Avec le vaccin de la grippe, c'était la même chose. Pour les opérations, surtout à l'étranger, on ne pouvait pas être déployé si on n'avait pas le vaccin donc s'il y avait des personnes qui n'étaient pas vaccinées, on devait les échanger avec d'autres », explique-t-il.

La campagne de vaccination contre la COVID-19 devrait débuter aux alentours de la mi-avril ici sur la base, tout dépendra de l'approvisionnement du pays en doses de vaccin.