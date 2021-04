Montréal : les villes liées veulent être entendues

À l’approche de la campagne électorale municipale à Montréal, les villes liées demandent une plus grande collaboration de la part de leur principal partenaire.

«On veut savoir, comment les candidats [à la mairie de Montréal] voient les relations entre les villes liées et la ville-centre. On partage beaucoup de services ensemble, mais on est d’avis que le partage des coûts n’est pas équitable et qu’il devrait être révisé», a soutenu, en entrevue, Beny Masella, président de l'Association des municipalités de banlieue (AMB) et maire de Montréal-Ouest.

Nées des défusions de 2005, les villes liées comptent 15 municipalités présentent sur l’île et accueillent environ 250 000 habitants. Elles partagent avec l’agglomération montréalaise des services publics tels que la gestion de l’eau, la police, les pompiers et le transport collectif.

Présentement, elles fournissent une contribution de 440 millions $ au budget de l’agglomération. Selon l’AMB, les citoyens de ces banlieues paient une somme 62% plus élevée que ceux de Montréal, compte tenu de leur poids démographique.

Les villes liées demandent donc une nouvelle formule de partage des dépenses d’agglomérations. L’an dernier, le ministère des Affaires municipales avait mis sur pied un comité de travail qui devait permettre la négociation d’une entente.

Selon M. Masella, les négociations sont toutefois au point mort à l’approche de la date butoir, située en août. «On est partenaires minoritaires, mais on est quand même des partenaires. Ça prend quelqu’un qui va accepter de nous voir comme tels», a-t-il ajouté.

Il se défend toutefois de s’immiscer dans la campagne électorale. «Ça se peut que l’administration présente va voir la lumière», a précisé M. Masella.