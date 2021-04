«Star Académie» : encore plus de contenu exclusif pour les mordus

Vous êtes adepte de «Star Académie» et voudriez vivre l’aventure en temps réel avec les candidats? Dès cette semaine, encore plus de contenus exclusifs, offerts en direct de l’académie, sont mis à la portée des clients Hélix Télé et Mobilité Vidéotron.

• À lire aussi: «Star Académie»: princesse Annabel prête à défoncer des portes

• À lire aussi: «Star Académie»: moment de vérité pour Shayan, Annabel et Jacob

• À lire aussi: Émile Bilodeau : sa «Jungle du capital» à «Star Académie»

Du 5 au 7 avril, le grand public a déjà accès gratuitement, par le biais de TVA+, au post mortem de Lara Fabian du dimanche soir (de 23 h à 00 h 30), au cours d’identité artistique du lundi, avec Marc Séguin (de 10 h 30 à 12 h) et au cours de création musicale d’Ariane Moffatt du mercredi (de 12 h 30 à 14 h 30).

Mais les clients Mobilité Vidéotron et Hélix Télé ont droit à beaucoup plus de tranches de vie de Waterloo, grâce aux caméras installées partout dans la célèbre école, du réveil au coucher des académiciens.

Grâce à ces incursions exclusives, on peut accompagner nos talents en direct à leur saut du lit et pendant leur déjeuner, assister à la rencontre avec l’invité spécial Alexandre Poce (conférencier devenu tétraplégique à la suite d’un accident de hockey à 16 ans), regarder la préparation du variété avec Gregory Charles (en deux séances, le mardi et mercredi), et prendre part (à distance!) au Lab musical d’Ariane Moffatt du mercredi soir.

Tous ces moments sont accessibles en utilisant la commande vocale «Star Académie», sur Hélix, et sur TVA+.

Entre autres bonus supplémentaires, la clientèle Mobilité de Vidéotron peut également se délecter du «Tout petit talk-show de Star Académie», animé par Valérie Chevalier, du mardi au jeudi, sur TVA+.

Les inconditionnels seront en outre heureux de participer à un grand concours organisé par TVA, permettant à un(e) admirateur(trice) et sa famille de gagner un séjour de rêve à l’académie, d’une valeur de 11 000 $. Les informations sont disponibles au concoursSA.ca.

L’expérience «Star Académie» se transporte aussi sur QUB radio, où on peut écouter le balado musical «Emmène-moi partout», animé par Bryan Audet, et sur QUB musique, où des listes d’écoute liées à l’émission ont été établies par les académiciens, le corps professoral et la production.