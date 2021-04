Un gym d'Arvida ferme de manière préventive pour une semaine

Le Centre Multi-Forme d'Arvida à Saguenay a fermé temporairement ses portes mardi.

Deux personnes déclarées positives à la COVID-19 se sont en effet entraînées à cet endroit dans les derniers jours.

Les propriétaires du centre d'entraînement n'ont pas voulu courir de risque. Dès qu'ils ont reçu l'appel de la santé publique pour les aviser de la situation, ils ont rapidement pris eux-mêmes la décision de fermer le gym de manière préventive pendant une semaine.

«On n'a rien à cacher. On veut que la sécurité de nos membres et de nos employés soit mise à 100%. Avec mon frère, hier, on a décidé de fermer pour une semaine à titre préventif pour ne pas avoir une éclosion qui pourrait partir du Centre Multi-Forme», a affirmé le copropriétaire, Éric Gravel.

Les propriétaires veulent éviter de vivre un scénario comme celui du Méga Fitness Gym à Québec où les cas se sont multipliés en très peu de temps.

Les deux personnes se seraient entraînées au Centre Multi-Forme vendredi dernier entre 15h30 et 17h30, sans savoir qu'elles étaient porteuses du virus.

Le gym demeure fermé jusqu'au 12 avril. Pendant la fermeture, des employés s'affaireront à tout désinfecter à l'intérieur.

La santé publique a également demandé à la direction de lui fournir la liste de toutes les personnes qui ont fréquenté l'établissement vendredi entre 15h30 et 17h30. Cette liste comprend une quinzaine de personnes.