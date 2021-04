Vaccination : Le NPD suggère d'établir des cliniques fédérales

Le chef du NPD Jagmeet Singh demande au gouvernement de Justin Trudeau de mettre en place des cliniques de vaccination fédérales avec l’aide de l’armée pour accélérer la campagne en cours.

Cet effort du gouvernement fédéral aurait pour but d’aider «les industries et les secteurs les plus touchés».

L’armée y jouerait un rôle dans l’édification de ces cliniques fédérales, même si le parti débattra d’une résolution visant à «éliminer graduellement» les Forces armées canadiennes lors du congrès annuel qui aura lieu dans les prochains jours.

Dans une lettre adressée au premier ministre, M. Singh suggère aussi d’étendre la vaccination aux travailleurs essentiels ainsi que les «gens qui ne peuvent rester à la maison».

«Je refuse d’accepter que ce soit le mieux que vous puissiez faire. Les arguments relatifs au partage des compétences entre le Fédéral et les provinces ne peuvent servir d’excuse à votre inaction», a lancé M. Singh dans sa missive à M. Trudeau.

Rappelons que le nombre de vaccins distribués aux provinces dépasse les 10 millions, alors que le nombre de Canadiens vaccinés n’atteignait toujours pas les 7 millions en date de mardi.

M. Singh désire aussi d’augmenter le personnel pour vérifier la conformité des entreprises aux règles sanitaires et d’augmenter le personnel dédié au dépistage.

Finalement, le chef néodémocrate souhaite offrir plus de congés de maladie payés, tout en garantissant aux employeurs et aux travailleurs un soutien «permanent» en cas de confinement.

«Garantir des doses de vaccin ne suffit pas si ces vaccins ne peuvent pas être administrés à temps aux personnes qui en ont besoin. Il est essentiel d’empêcher le virus de se propager davantage et le gouvernement fédéral a le pouvoir et les ressources pour y arriver», a ajouté Jagmeet Singh.