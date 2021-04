Vaccination des 60 ans et plus ouverte en Montérégie et en Outaouais

Les personnes de 60 ans et plus qui résident en Montérégie et en Outaouais peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19.

Il faut prendre rendez-vous à partir du site gouvernemental de Clic Santé, comme pour tous les rendez-vous de vaccination. Il est aussi possible de téléphoner au 1 877 644-4545 pour prendre rendez-vous.

À ce jour, 1 552 215 doses de vaccin ont été administrées dans la province.

La vaccination des personnes de 60 ans et plus est disponible dans six régions du Québec, dont Montréal, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et Laval.

Le gouvernement Legault tient un point de presse à 17h aujourd’hui pour faire le point sur la pandémie de COVID-19.