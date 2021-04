De nombreux chantiers à Montréal pour les deux prochaines années

Les infrastructures routières de Montréal auront droit à un nouveau visage d’ici 2023. Le gouvernement provincial a annoncé un investissement de près de 1,2 milliard $ pour la réalisation d’une cinquantaine de projets dans la métropole, dont la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, entre Montréal et Longueuil.

«Notre gouvernement met tout en œuvre pour soutenir la relance économique des régions, par la réalisation de projets d’infrastructure, des projets qui contribuent à la qualité de vie des citoyens», a annoncé en conférence de presse Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Les sommes incluent notamment 75 millions $ pour l’entretien et la réfection des chaussées, 1 milliard $ pour des structures «en bon état», et 68 millions $ pour un «réseau efficace et sécuritaire», qui permettront de donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

«Dans le contexte actuel, nous avons besoin d’investissements pour maintenir et créer des emplois chez nous», a rappelé Mme Rouleau.

Les travaux s’étireront sur trois ans, jusqu’en 2023. La ministre assure cependant que tout sera mis en œuvre afin de limiter les désagréments liés aux différents projets.

Écoutez l'entrevue de Chantal Rouleau avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

«Les fermetures inévitables seront faites, autant que possible, la nuit ou les fins de semaine, pour réduire l’impact sur les usagers de la route», a précisé Mme Rouleau.

Comme exemple de projets qui seront réalisés grâce à l’investissement, la ministre mentionnait la reconstruction de la chaussée en béton de l’autoroute 40, entre Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue, la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, entre Montréal et Longueuil et la reconstruction du pont d’étagement du boulevard des Galeries d’Anjou.

Pour ce dernier projet, la construction d’une piste multifonctionnelle est également prévue afin d’assurer la sécurité de tous les usagers.

Mme Rouleau a par ailleurs salué l’adoption de la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, en décembre dernier, qui permettra de devancer les échéanciers pour les travaux de réparation du pont de l'Île-aux-Tourtes, et pour la construction du Réseau express métropolitain (REM).

Alors que des voix s’étaient élevées pour dénoncer la portion aérienne du projet de REM, la ministre a plutôt pris position en faveur de la mouture actuelle.

«C’est un projet signature, qui doit bien s’intégrer dans le milieu. Le projet va répondre aux objectifs et aux besoins de la population», a déclaré Mme Rouleau.

La ministre assure par ailleurs que le prolongement de la ligne bleue demeure une priorité pour le gouvernement.

Les sommes investies

75 299 000 $ pour des chaussées en bon état;

1 050 722 000 $ pour des structures en bon état;

68 186 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner

Quelques projets de prévus

Reconstruction de la chaussée en béton de l’autoroute 40, en direction est, entre Sainte-Anne-de-Bellevue, et Kirkland;

Reconstruction du pont d’étagement du boulevard des Galeries-d’Anjou, au-dessus de l’autoroute 40;

Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, entre Montréal et Longueuil;

Réfection des tunnels Ville-Marie et Viger;

Réfection du Pont Pie-IX entre Montréal et Laval

Asphaltage de l’autoroute 15 en direction nord, de la rue Sherbrooke à l’autoroute 40