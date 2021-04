Des encouragements pour Michel Louvain

Des personnalités d’ici ont réagi avec tristesse, sur les réseaux sociaux, à l'annonce du cancer de l'oesophage de Michel Louvain, mercredi matin. Apprécié de tous, le crooner québécois a reçu plusieurs mots d'encouragement de la part de ses pairs.

«Mes meilleures pensées pour Michel Louvain. Avec vous de tout cœur», a exprimé Sébastien Benoit sur Twitter.

«J’aime profondément Michel Louvain. Ma grand-mère l’adorait et on l’écoutait tous les jours. Il fait en quelque sorte partie de la famille, je ne peux même pas décrire ça en mots. Des tonnes d’amour et de bonnes ondes, Michel», a quant à elle laissé savoir Annie-Soleil Proteau.

«Oh .... c’est ben triste ça. Il est tellement gentil. Impossible de pas jaser avec lui en coulisse d’une émission!» a ajouté Alex Perron. «Le plus fin des fins», a précisé Annie-Soleil Proteau.

La député libérale Christine St-Pierre a aussi tenu à soutenir le chanteur de 83 ans. «J’envoie toutes mes pensées à mon idole», a-t-elle écrit sur Twitter.

Le chanteur Dan Bigras a ajouté une dose de réconfort, toujours via Twitter. «Shit. Michel, on va penser à toi de tous nos cœurs.»

Shit. Michel, on va penser à toi de tous nos cœurs.



«J’ai toujours eu beaucoup de respect pour Michel Louvain. Un artiste accompli qui n’a jamais nié ses origines thetfordoises. Je suis de tout cœur avec lui dans cette lutte contre le cancer!» a pour sa part publié, sur Facebook, le député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold.