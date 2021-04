Québec étend sa campagne à de nouveaux groupes prioritaires

Dès jeudi, les Québécois de 60 ans et plus de partout à travers la province pourront prendre un rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19.

C’est ce qu’a annoncé mercredi le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Les citoyens de 55 ans et plus qui souhaitent se faire inoculer au plus vite, sans rendez-vous, pourront également le faire dès demain avec le vaccin AstraZeneca. Les cliniques désignées seront ouvertes de 8h à 20h.

Malades chroniques

Le gouvernement Legault ouvrira également la vaccination aux personnes de moins de 60 ans aux prises avec une maladie chronique dès lundi sur l’Île de Montréal.

Mais attention, seuls les malades chroniques qui sont hospitalisés ou qui sont suivis régulièrement à l’hôpital pour des traitements seront inoculés en priorité. Les autres devront attendre leur tour en fonction de leur âge.

Les profs et les éducatrices

Les travailleurs essentiels de Montréal pourront aussi prendre leur rendez-vous de vaccination à compter de vendredi.

Le personnel des écoles primaires et secondaires, de même que des garderies et CPE sont inclus dans cette catégorie. C’est également le cas des pompiers, policiers, gardiens de prison, des travailleurs du milieu communautaire, des employés des abattoirs, des travailleurs miniers et des travailleurs étrangers temporaires.