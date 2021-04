La vaccination offerte aux 55 ans et plus au Saguenay

Si vous avez 55 ans et plus et que vous souhaitez recevoir le vaccin AstraZeneca, vous pourrez le faire à compter de jeudi au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les autorités de la santé ont confirmé avoir reçu 3 500 doses en début d'après-midi mercredi, ce qui permet d'aller de l'avant.

Les gens, désirant recevoir l'AstraZeneca, n'ont pas besoin de rendez-vous. Ils doivent se présenter soit à la clinique de vaccination de Jonquière ou à celle d'Alma à compter de 7h30. Sur place, on leur remettra un coupon et on leur attribuera une heure dans la journée même.

«Physiquement, ce sont les mêmes lieux. Mais ce sont des cliniques spéciales avec des plages horaires spéciales pour l'AstraZeneca. On se présente à Jonquière au centre d'achat et on se présente à Alma au Centre Mario Tremblay. Il y aura des agents de sécurité dehors pour donner des coupons... On fait ça le plus simple possible pour ne pas que les gens aient deux ou trois places à se présenter», a expliqué le directeur régional de la vaccination, Marc Thibeault.

Si tout se passe bien, le vaccin AstraZeneca sera aussi offert sans rendez-vous aux cliniques de Chicoutimi et de Roberval à compter de vendredi.

Le directeur régional de la vaccination, Marc Thibeault, a confirmé également que la prise de rendez-vous pour les personnes de 60 ans et plus sera ouverte jeudi. L'heure reste à préciser.

Les dernières données démontrent qu'on a réussi à accélérer la cadence de la vaccination dans la région. Près de 3 500 doses ont été administrées mardi. C'est trois fois plus que les jours précédents.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 48 355 personnes ont été vaccinées jusqu'à maintenant.