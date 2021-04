Masque obligatoire dans tous les milieux de travail dès le 8 avril

Le port du masque médical sera obligatoire en continu dans tous les milieux de travail, dès jeudi, pour lutter contre les variants de la COVID-19, a indiqué la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Dans un communiqué publié mercredi, la CNESST a précisé que cette mesure s'appliquera partout au Québec, dès jeudi 8 avril.

«La prévalence des nouveaux variants est inquiétante, et la CNESST invite les milieux de travail à la plus grande prudence. Ainsi, le port du masque médical en continu, ou d'un masque attesté par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), devient une mesure additionnelle à respecter à l'intérieur pour limiter la propagation du virus et de ses variants, en plus de la distanciation physique et de la présence de barrières physiques», peut-on lire.

Pour ce qui est du travail à l'extérieur, le port d'un masque médical ou d'un masque attesté par le BNQ est exigé si des interactions à moins de deux mètres avec des collègues de travail peuvent se produire.

Cette nouvelle mesure s'inscrit dans un principe de précaution et dans la foulée des initiatives entreprises par la CNESST depuis le début de la pandémie.