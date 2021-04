Michel Louvain hospitalisé pour un cancer de l'œsophage

Atteint d'un cancer de l'oesophage, le chanteur Michel Louvain a été hospitalisé d'urgence il y a quelques jours à la demande de son médecin, a annoncé mercredi matin l’équipe des Productions Martin Leclerc, qui s’occupe de la carrière de l’artiste de 83 ans.

«Un cancer de l’œsophage a été rapidement diagnostiqué et aussitôt pris en charge par les équipes médicales compétentes», a laissé savoir un communiqué envoyé aux médias.

Jointes par l’Agence QMI, les Productions Martin Leclerc ont précisé qu’aucune autre information sur l’état de santé de Michel Louvain ne sera transmise pour l’instant. Aucun commentaire supplémentaire ne sera émis.

«Monsieur Louvain remercie les Québécois pour leur amitié et leur amour sans cesse renouvelé en ces moments difficiles», a-t-on toutefois tenu à souligner.

Tournée interrompue

Dans la dernière année, Michel Louvain, né Michel Poulin le 12 juillet 1937, a vu, comme tous ses collègues artistes, ses activités être arrêtées par la pandémie, dont sa tournée «La belle vie», entamée en 2019.

L’album du même nom, paru en avril de la même année, est le 32e de la discographie de Michel Louvain.

Sur «La belle vie», le chanteur de charme revisite des classiques français et américains des années 1950 et 1960, en français, en anglais, en italien et en espagnol.

Après plus de 60 ans de carrière, Michel Louvain n’a pas encore entendu l’heure de la retraite sonner. En 2017, notre homme célébrait ses 80 ans avec faste avec un concert grandiose au Festival d’été de Québec.

En spectacle, l’icône québécoise relit aussi évidemment ses grands succès, dont ses immortelles «La dame en bleu» et «Sylvie», pour ne nommer que celles-là.

«Pour la suite de la tournée, il n’y a eu aucun mémo envoyé aux diffuseurs. C’est le statu quo», a mentionné son équipe mercredi.

Sur le site web de Michel Louvain, des dates de spectacle sont quand même répertoriées pour l’automne 2021 et l’hiver 2022, notamment à Thetford Mines, la ville natale de notre bien-aimé crooner.