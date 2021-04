Nouveau record de vaccination en Ontario

L’Ontario a franchi, mardi, un record de vaccination avec 104 382 personnes ayant reçu un vaccin contre la COVID-19 en une journée.

C’est ce que le premier ministre Doug Ford a annoncé sur Twitter, mercredi matin.

«Hier [mardi], l’Ontario a administré 104 382 vaccins – un nouveau record! Nous sommes maintenant en mesure d’élargir l’accès aux vaccins dans les pharmacies et les cabinets de médecins, à mesure que nous ouvrons davantage de sites de vaccination de masse en Ontario», a-t-il écrit.

La ministre de la Santé de cette province, Christine Elliott, s’est également réjouie de ce record et en a profité pour inviter les gens qui sont admissibles à aller se faire vacciner: «Les vaccins restent notre meilleure défense dans la lutte contre la COVID-19».

Vers un nouvel ordre de demeurer à la maison

Selon ce que rapportent divers médias anglophones, dont CTV et Global, le cabinet du premier ministre ontarien a discuté très sérieusement de l'idée de réimplanter l'ordre de rester à la maison afin de lutter contre la troisième vague de la COVID-19, qui se répand au rythme de plus de 3000 infections par jour dans la province la plus peuplée du pays.

Le premier ministre pourrait bel et bien annoncer de nouvelles restrictions mercredi.