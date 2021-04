Une enveloppe de 32 millions $ pour préparer l’après-COVID

Le gouvernement fédéral et le Centre des Compétences futures (CCF) ont annoncé mercredi un investissement de 32 millions $ pour financer l’innovation et l’inclusivité dans les communautés durement touchées économiquement par la pandémie de COVID-19.

Cette enveloppe permettra de financer 64 projets qui «s'efforcent d'affronter le changement, d'imaginer l'avenir et d'aider l'ensemble de la population canadienne - tout particulièrement les personnes qui font face à de multiples obstacles au plein emploi - à acquérir les compétences et la résilience nécessaires pour s'épanouir au sein de la population active d'aujourd'hui et de demain», a indiqué le CCF dans un communiqué.

Parmi ces initiatives choisies au terme d’un appel de propositions, plus de la moitié (33) proviennent des communautés autochtones, qui bénéficieront d’une aide financière de 17,7 millions $. Les projets choisis mettront l’accent sur l’inclusivité et l’équité.

Soixante-dix pour cent des projets seront aussi destinés aux jeunes adultes. On visera également à atteindre les régions rurales et éloignées, à utiliser les nouvelles technologies et à prôner une main d’œuvre inclusive.

«Alors que nous envisageons un monde post-reprise, nous savons qu'une stratégie dynamique en matière de compétences sera essentielle à la réussite du Canada dans un marché du travail en constante évolution», a déclaré le directeur général du Centre des compétences futures, Pedro Barata.