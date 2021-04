Vos réponses à vos questions sur l’immobilier

Le marché immobilier fonctionne à un rythme incroyable depuis les derniers mois. Par contre, il est important en tant qu’acheteur et vendeur de connaitre ses droits lors de cette transaction majeure.

• À lire aussi: La pandémie n’arrête pas une octogénaire motivée

• À lire aussi: Mythes et réalités au sujet des diverses répercussions de la faillite personnelle

• À lire aussi: Des ventes records en 2020

Maître Caroline Champagne, vice-présidente de l’organisme d’autoréglementation du courtage immobilier état de passage mercredi à l’émission «À Vos Affaires» avec Pierre-Olivier Zappa pour répondre à plusieurs questions sur l’immobilier.

J’ai misé 25 000$ de plus qu’un autre acheteur pour un bungalow. Ai-je le droit de connaître les autres enchères?

«Le courtier à une obligation de transparence et être équitable de tous les prometteurs acheteurs. C’est pour cette raison qu’il doit divulguer à tous les prometteurs acheteurs s’il y a eu des promesses d’achat de rentrer. Toutefois, il ne peut pas divulguer le contenu de chacune des promesses d’achat. Il ne peut pas divulguer ni le prix ni les conditions», mentionne Me Caroline Champagne.

J’ai reçu 3 offres similaires pour mon chalet à vendre. Mon courtier me suggère d’opter pour l’offre la moins généreuse parce qu’elle est sans inspection. Est-ce une bonne idée?

«Si le vendeur est pressé, il va peut-être opter pour une offre qui est moins élevée en terme de prix, mais qui contient moins de conditions, donc avoir accès à son argent plus rapidement.»

«Lorsqu’il n’a pas d’inspection qui est effectuée, le vendeur demeure quand même responsable des vis cachées, donc les vis qui ne sont pas connues ni du vendeur, ni de l’acheteur, ni de l’inspecteur.»

J’ai fait une promesse d’achat, mais je regrette d’avoir offert 450 000$ pour une maison affichée 350 000$. Puis-je annuler la promesse une semaine plus tard?

«Une promesse d’achat acceptée, c’est un contrat. Alors, on ne peut pas s’en dédire facilement», rappelle la vice-présidente de l’organisme d’autoréglementation du courtage immobilier.

Est-ce que je peux vendre ma maison par moi-même si je fais affaire avec un courtier? Devrais-je payer une commission?

«C’est une possibilité, donc le contrat de courtage peut le prévoir donc il faut s’attendre avec l’autorisation de son courtier toutefois il faut bien voir les avantages et les désavantages de la chose.»

Par contre, un montant devra être versé au courtier si la demeure est vendue par le propriétaire pour le dédommager.

Puis-je embaucher plusieurs courtiers pour vendre ma propriété? Cela fait 3 ans que j’essaie de la vendre sans succès.

«C’est toujours une possibilité d’avoir un contrat non exclusif toutefois les contrats que l’OACIQ fournis ce sont des contrats exclusifs... Il faudra voir les avantages et les inconvénients d’un tel contrat parce que cela peut amener beaucoup de difficulté lorsque les promesses d’achat entrent,» évoque Me Caroline Champagne.