Wall Street conclut sans entrain proche de l'équilibre

La Bourse de New York a conclu proche de l'équilibre une séance sans entrain mercredi après un compte-rendu attendu de la dernière réunion monétaire de la Fed, le S&P a cependant grimpé à un nouveau record.

Selon des résultats définitifs, l'indice Dow Jones a avancé de 0,05% à 33 446,26 points. Le Nasdaq, à forte concentration technologique, a reculé de 0,07% à 13 688,84 points.

Le S&P 500 a établi, avec deux points de plus, un nouveau record à 4079,95 points en hausse de 0,15%.

Dans les minutes de sa réunion monétaire du 17 mars, la Banque centrale américaine (Fed) a réitéré que la politique monétaire ultra-accommodante resterait en place jusqu'à ce que les cibles d'emploi et d'inflation soient atteintes et qu'elle ne serait pas ajustée seulement au vu des projections économiques.

La plupart des participants au Comité monétaire ont estimé que «les risques autour des perspectives de l'inflation étaient équilibrés». Toutefois, certains ont signalé que «les ruptures d'approvisionnement et la forte demande pourraient pousser les prix un peu plus qu'anticipé», selon ces minutes.

Les taux obligataires sur la dette américaine à 10 ans ont légèrement augmenté en fin de séance, autour de 1,66%.

Les minutes de la Fed «étaient tellement en ligne avec les attentes qu'elles n'ont pas vraiment affecté le marché», a relevé Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

«Les rendements sur les bons ne sont allés ni beaucoup plus haut ni beaucoup plus bas. Le marché traverse en fait un vide de nouvelles et attend les annonces de résultats d'entreprises et leurs prévisions» à partir de la semaine prochaine, a encore indiqué l'analyste.

«Après tout, nous avons eu deux très bonnes semaines et si le marché évolue un peu à l'écart en attendant les résultats d'entreprises, c'est tout à fait sain», a ajouté l'expert de Ventura Wealth Management.

Parmi les actions du jour, le titre de la banque JPMorgan Chase a gagné 1,57% après que son patron Jamie Dimon a prédit que l'économie américaine serait «florissante» pendant deux ans avec les injections de liquidités des plans de relance.

La rotation vers les actions de l'économie traditionnelle ou en faveur des plus grosses capitalisations du secteur de la tech s'est poursuivie, permettant au Dow Jones de rester dans le vert après une ouverture hésitante et au Nasdaq de limiter son recul.

Le croisiériste Carnival, qui a fait état d'une hausse des réservations pour de futures croisières, a engrangé +1,4%.

Les grands noms de la tech se sont bien tenus comme Twitter (+2,97%), les services de paiements Square (+3,64%) ou Facebook (+2,23%).