Des centaines de personnes... pour 150 coupons au Saguenay

La clinique de vaccination sans rendez-vous pour les 55 ans et plus a été littéralement prise d'assaut ce matin à Jonquière.

Le début de la distribution des coupons était prévue à 7h30, et les plus désireux se sont présentés dès 5h00!

Plusieurs centaines de personnes ont fait la file, qui s'étirait sur près d'un kilomètre. Malheureusement, les gens n'ont appris qu'à la fin de la distribution qu'il n'y avait que 150 coupons disponibles.

«Vous auriez pu nous le dire!», a été le commentaire le plus répandu parmi les 55 ans et plus qui se sont présentés sur les lieux.

«Je ne trouve pas ça correct, on arrive pour un rendez-vous puis ils nous coupent!», a mentionné un homme insatisfait.

«Ça fait une heure qu’on attend après la file! Ils aiment mieux bloquer les régions, pis nous confiner dans nos affaires que de nous vacciner, ça n’a pas d’ost* d’allure, excusez là», a laissé tomber avec frustration un autre homme.

Ceux qui ont reçu le coupon étaient très soulagés.

C’est le cas pour les sœurs jumelles Fabienne et Lyne Dufour qui ont perdu leur père de 89 ans en raison de la COVID-19 il y a quelques mois.

«Je serais arrivée avant 5h00 sans le couvre-feu!», a mentionné pour sa part Lyne Dufour.