Deux motocyclettes impliquées dans une collision sur l’autoroute 50

Deux motocyclettes auraient été impliquées dans une collision qui a forcé la fermeture complète de l’autoroute 50, jeudi après-midi, à L’Ange-Gardien, en Outaouais.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), l’accident se serait produit vers 16h.

«On ne sait pas pour l’instant quel est l’état de santé des personnes impliquées», a dit à l’Agence QMI Anik Lamirand, porte-parole de la SQ.

Le nombre de personnes blessées n'a pas non plus pu être précisé. On ne sait donc pas si des passagers prenaient place sur les motos.