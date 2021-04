EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 6h28

PLANÉTAIRE

Cas: 133 195 909

Morts: 2 889 746

Rétablis: 75 722 072

ÉTATS-UNIS

Cas: 30 923 295

Morts: 559 117

CANADA

Ontario: 370 817 cas (7475 décès)

Québec: 319 802 cas (10 709 décès)

Alberta: 155 476 cas (2002 décès)

Colombie-Britannique: 106 985 cas (1491 décès)

Saskatchewan: 35 171 cas (445 décès)

Manitoba: 34 656 cas (943 décès)

Nouvelle-Écosse: 1749 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1679 cas (31 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1021 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 160 cas

Yukon: 74 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 47 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 028 047 cas (23 173 décès)

5h50 | Vaccination ouverte à tous les Québécois de 60 ans et plus

Le rythme de la vaccination s'accélère alors que les Québécois de 60 ans et plus de partout à travers la province peuvent désormais prendre un rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. Les citoyens de 55 ans peuvent quant à eux recevoir sans rendez-vous une première dose du vaccin d’AstraZeneca s’ils le désirent.

Photo Adobe Stock

5h24 | Éclosion au Méga Gym: le propriétaire s’expose à des poursuites

Le propriétaire du Méga Gym, Dan Marino, s’expose à des poursuites au civil ou criminelles, selon l’avocat François-David Bernier.

Photo Stevens LeBlanc

5h17 | Allemagne: un maire suspendu pour s'être fait vacciner sans être prioritaire

5h15 | Royaume-Uni: le gouvernement se veut rassurant sur le vaccin AstraZeneca

Le gouvernement britannique s'est efforcé jeudi de rassurer la population sur la sûreté des vaccins, au lendemain de l'annonce que le sérum d'AstraZeneca contre la COVID-19 serait réservé aux plus de 30 ans par précaution.

5h05 | 265 770 rendez-vous disponibles

La balle est dans le camp des Québécois. Plus de 265 000 rendez-vous pour être vacciné contre la COVID-19 dans la prochaine semaine attendaient de trouver preneur, hier en fin de journée.

Photo AFP

4h41 | Oublié le bronzage ridicule: l'Espagne n'imposera pas le masque à la plage

Plus de risque de marques de bronzage à cause du masque: l'Espagne n'obligera plus à le porter à la plage si la distance est respectée, alors qu'une loi l'imposant avait provoqué un tollé, à quelques mois de la saison touristique.

AFP

4h41 | L'Allemagne va discuter avec la Russie de l'achat de vaccins Spoutnik

Le ministre allemand de la Santé a annoncé jeudi que son pays allait engager des discussions avec la Russie en vue d'un achat éventuel de Spoutnik V, en cas d'approbation du vaccin par les autorités européennes.

1h23 | Apparition d'un cas local de COVID-19 en Nouvelle-Zélande

Les autorités sanitaire néo-zélandaises ont confirmé jeudi l'apparition d'un cas local de COVID-19 à Auckland, deux jours après la décision d'ouvrir une «bulle» avec l'Australie au sein de laquelle leurs ressortissants pourront à nouveau voyager.