Explosion des cas à Québec, avec une hausse record de 436 infections

Comme c’était attendu, Québec atteint jeudi un triste sommet avec 436 nouvelles infections de COVID-19. La Rive-Sud n’est pas en reste avec 179 cas.

Les nouveaux cas explosent dans la grande région de Québec. En fait la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches comptent pour près de 40 % des cas de la province jeudi, alors que les deux régions ne représentent qu’environ 13 % de la population.

Après une semaine au-dessus de la barre des 200 cas avec un pic à 305 vendredi dernier, la région de la Capitale-Nationale compte 436 nouveaux cas jeudi.

La hausse avait été annoncée par des sources qui avaient indiqué au Journal que la région fracasserait la barre des 400 cas. En réaction à ces informations, le premier ministre François Legault a d’ailleurs annoncé la tenue d’un point de presse à 17h jeudi soir pour faire le point sur la situation à Québec.

La région ajoute aussi trois décès à son bilan qui s’élève maintenant à 1027 depuis le début de la pandémie.

Hausse des hospitalisations à Québec

On observe également une hausse du côté des hospitalisations dans la Capitale-Nationale. Au total, 54 patients sont actuellement hospitalisés dans l’un des centres désignés de la région, une augmentation de 6 en 24 heures. De ce nombre, 10 sont aux soins intensifs.

L’hôpital de l’Enfant-Jésus et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) sont les deux établissements les plus occupés avec respectivement 33 et 17 patients COVID.

Il s’agit d’une hausse significative lorsqu’on la compare à la moyenne des 28 derniers jours, établie à 25 patients pour l’Enfant-Jésus et 12 pour l’IUCPQ.

La Rive-Sud durement touchée

Du côté de Chaudière-Appalaches, 179 infections s’ajoutent au bilan régional. Aucun nouveau décès n’a toutefois été recensé dans les 24 dernières heures.

L’Hôtel-Dieu de Lévis observe aussi une hausse de ses admissions COVID dans les derniers jours, dont deux patients supplémentaires depuis mercredi. Cette hausse fait passer le nombre total de patients hospitalisés dans la région à 14, dont 4 aux soins intensifs.

Deux éclosions sont particulièrement sous surveillance dans des résidences de personnes âgées de la région. Celle touchant le CHSLD privé conventionné Champlain-de-l’Assomption, à Saint-Georges-de-Beauce, a fait trois nouveaux cas depuis mercredi, portant le nombre de personnes infectées à 18. Les patients de cette résidence avaient été majoritairement vaccinés en janvier précise le CISSS de Chaudière-Appalaches.

L’autre éclosion en cours dans les milieux de vie touche la RPA Résidence Marie-Pier de Saint-Côme-Linière. On y compte jeudi 21 cas actifs chez les résidents et deux décès depuis le début de l’éclosion.

1609 cas au Québec

À l’échelle du Québec, ce sont 1609 nouveaux cas qui ont été annoncés par le ministère de la Santé jeudi matin. 9 nouveaux décès s’ajoutent aussi.

Les hospitalisations demeurent en hausse, 9 personnes s’étant ajoutées dans les 24 dernières heures. Le total s’élève jeudi à 566 patients hospitalisés, dont 132 aux soins intensifs, une hausse de 9.