Guillaume Lemay-Thivierge: un animateur pour Chanteurs masqués

Depuis quelques semaines, TVA laissait le public spéculer sur les réseaux sociaux avec ses vidéos d’une personne costumée qui révélait quelques indices quant à l’identité de l’animateur de sa grande nouveauté de l’automne, l’adaptation du succès planétaire The Masked Singer.

• À lire aussi: Adaptation québécoise de «The Masked Singer» à TVA

L’animateur a été démasqué jeudi soir, à La tour : il s’agit de Guillaume Lemay-Thivierge.

Au Québec, l’émission portera le titre Chanteurs masqués. Le format télé-visuel, créé en Corée du Sud et adapté dans 40 pays, réunit sur un plateau spectaculaire des célébrités costumées, qui doivent chanter devant un panel de juges-enquêteurs qui tentent de trouver qui se cache sous ces costumes extravagants.

« Grandiose »

L’identité des personnalités, qui proviennent de tous les horizons, sera secrète même pour l’animateur. Onze émissions de 60 minutes seront diffusées cet automne à TVA, et elles promettent d’être à l’image de Guillaume Lemay-Thivierge : dynamiques, drôles, éclatées.

« Ce sera grandiose, décrit-il à l’autre bout du fil. Le jeu de chercher qui est sous le costume, c’est une chose, mais en plus de ça, on aura droit à un spectacle haut en couleur. »

L’animateur soutient qu’il y aura beaucoup d’action sur le plateau, avec des musiciens, des danseurs, et surtout, une équipe de création de costumes flamboyants.

« C’est une émission qui rassemble beaucoup de corps de métier au niveau artistique, précise Guillaume Lemay-Thivierge. Ça va donner la possibilité à nos créateurs québécois de mettre en œuvre tout leur talent et leurs capacités. »

Rassembleur

Guillaume Lemay-Thivierge portera l’animation d’une émission d’envergure en solo pour la première fois depuis Faites-moi confiance, un quiz qu’il animait en 2013 à TVA.

« Je pense que j’ai accepté par rapport à ma famille et mes enfants, confie-t-il. Quand j’ai vu le concept, je me suis dit que ça fait longtemps qu’on a eu une espèce de show très rassembleur et aussi familial. »

Guillaume Lemay-Thivierge est aussi à la barre de Si on s’aimait, avec son amoureuse, Émily Bégin, dont la 2e saison débute ce lundi à TVA.

« Je suis un extrême, j’aime toucher à tous les pôles. Je trouve ça intéressant, parce que Si on s’aimait, c’est une émission intelligente qui nous enseigne plein de choses, et là, Chanteurs masqués, c’est vraiment une récréation pour moi », ajoute-t-il.

Les tournages débuteront au mois d’août.