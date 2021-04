Hausse des cas au Québec et en Ontario

La troisième vague de la pandémie a continué de faire des ravages, jeudi, alors que les nouveaux cas sont demeurés élevés dans les principaux foyers de contamination au pays.

Dans la Belle Province, la Capitale-Nationale a comptabilisé plus de cas que Montréal, soit 426 cas par rapport à 370. Il s’agit d’un bond de près de 200 contaminations en 24 heures à Québec, qui est en zone d’urgence depuis quelques jours comme des portions de Chaudière-Appalaches et Gatineau. Les autres régions les plus chaudes sont justement Chaudière-Appalaches (179 cas) et l’Outaouais (165 cas), ainsi que la Montérégie (134 cas).

Toutes ces infections ont fait en sorte que le total pour le Québec a grimpé à 1609 cas, jeudi, soit 339 de plus que la veille. On a aussi signalé neuf pertes de vie supplémentaires. À ce jour, 321 411 personnes ont été infectées par la maladie à coronavirus et 10 718 malades ont perdu leur combat contre le virus.

Les hospitalisations ont augmenté (566, +23) ainsi que les gens aux soins intensifs (132, +9). Près de 46 000 prélèvements ont été effectués en date du 6 avril, alors que près de 48 000 doses de vaccin ont été administrées mercredi sur les 1 685 046 doses reçues.

L’Ontario, qui est sous le coup d’un ordre de demeurer à la maison, a signalé 80 cas de plus que mercredi, soit 3295, ainsi que 19 morts supplémentaires. Toronto (933 cas), Peel (649 cas), York (386 cas), Durham (165 cas) et Ottawa (160 cas) demeurent sous surveillance.

Les autres provinces qui ont mis leurs données à jour jeudi sont: le Manitoba (139 cas et 3 décès), le Nouveau-Brunswick (7 cas), la Nouvelle-Écosse (5 cas) et Terre-Neuve-et-Labrador (1 cas).

En après-midi, le Canada comptait un cumulatif de 1 033 101 cas (+5056) et de 23 204 décès (+31).

La situation au Canada

Ontario: 374 112 cas (7494 décès)

Québec: 321 411 cas (10 718 décès)

Alberta: 155 476 cas (2002 décès)

Colombie-Britannique: 106 985 cas (1491 décès)

Saskatchewan: 35 171 cas (445 décès)

Manitoba: 34 793 cas (946 décès)

Nouvelle-Écosse: 1754 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1686 cas (31 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1022 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 160 cas

Yukon: 74 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 49 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 033 101 cas (23 204 décès)