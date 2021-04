La mairesse de Repentigny quittera la politique

Après 24 ans au pouvoir, la mairesse de Repentigny Chantal Deschamps a annoncé jeudi qu’elle ne se présenterait pas aux prochaines élections municipales. Elle terminera son sixième mandat avant de se retirer de la politique municipale.

«C’est une décision difficile, mais mûrement réfléchie, a-t-elle déclaré, par communiqué. Je crois que le temps est venu de passer le flambeau et j’ai la conviction que notre excellent travail se poursuivra. Nous avons une relève prometteuse.»

Elle a toutefois promis d’occuper ses fonctions avec la même énergie jusqu’à la fin de son mandat. Elle occupait également le rôle de préfète de la municipalité régionale de comté (MRC) de l’Assomption.

«Je quitterai avec le sentiment d’avoir mené à bon port de beaux et grands projets pour notre Ville. J’avais le désir de faire passer Repentigny de ville dortoir à une municipalité dynamique et attractive tout en conservant son visage humain. On peut dire, mission accomplie», a-t-elle indiqué.

Première femme à occuper la mairie de la ville, Mme Deschamps avait été élue pour la première fois en 1997.

L’un de ses plus grands legs, à ses yeux, est la création de l’Espace culturel de la ville, qui a permis à Repentigny d’être une destination culturelle dans la région de Lanaudière.

«Je quitterai en novembre avec un immense sentiment de fierté pour toutes ces belles réalisations. À vous chers citoyens de Repentigny, c’est avec une main sur le cœur que je vous dis mille fois merci de m’avoir fait confiance toutes ces belles années», a déclaré Mme Deschamps.