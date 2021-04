La vaccination va bon train au Bas-Saint-Laurent

La vaccination contre la COVID-19 a pris son erre d’aller au Bas-Saint-Laurent, la région qui a un léger retard à combler.

En date de jeudi, 17 % de la population a reçu au moins une première dose. C’est légèrement sous la moyenne provinciale qui est de 19,2 %. La PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, a soutenu que la région devrait rattraper ce retard d’ici une à deux semaines.

Plus de 36 000 vaccins ont été administrés depuis le début de la campagne de vaccination.

C’est 80% de la population âgée de plus de 85 ans qui a reçu sa première dose de vaccin. Soixante-dix pour cent de la tranche d’âge de 80 à 85 ans a aussi été vaccinée.

Les huit sites de vaccination de la région sont maintenant en opération. Mercredi, 3 276 doses de vaccins ont été administrées, un record pour la région.

Jeudi, ce sont 2 300 personnes qui devraient être inoculées et vendredi 4 000.

La région du Bas-Saint-Laurent recevra 17 185 doses cette semaine.

Isabelle Malo a confirmé que les vaccins sont immédiatement administrés dès que la région reçoit des vaccins.

«Quand les doses arrivent dans la région, ils sont administrés, au plus tard, dans un délai de quatre à cinq jours suivant nos arrivages. Il n’y a rien qui traine dans nos réfrigérateurs et nos congélateurs», a insisté entrevue avec TVA Nouvelles la PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Selon les arrivages de vaccin qui sont prévus dans les prochains mois, tous les résidents du Bas-Saint-Laurent qui souhaitent être vaccinés devraient l’être d’ici la fin du mois de juin.

60 ans et plus

La vaccination sera maintenant ouverte aux gens âgés de plus de 60 ans au Bas-Saint-Laurent. Ce sont 2 500 nouvelles places qui seront disponibles dès jeudi midi pour le mois de mai.

55 ans et plus avec AstraZeneca

La région débutera aussi la vaccination sans rendez-vous avec le vaccin AstraZeneca dès vendredi matin pour les gens de 55 ans et plus.

Six cents places seront disponibles au site de Rivière-du-Loup et 400 à Rimouski. La vaccination se fera de 8 h à 20 h. La vaccination sans rendez-vous se fera aussi samedi et dimanche sur ces deux sites.

Des coupons seront distribués dès 6 h le matin.

La semaine prochaine, le vaccin sera disponible dans les autres sites de vaccination du Bas-Saint-Laurent. La formule avec rendez-vous sera préconisée pour les autres sites de vaccination (autre que Rivière-du-Loup et Rimouski) et les rendez-vous pourront être pris dès jeudi après-midi.

Vaccination en pharmacie

La vaccination en pharmacie au Bas-Saint-Laurent pourra débuter dès la semaine prochaine dans la région. La liste des pharmacies qui se seront montrées intéressées sera publiée rapidement et les rendez-vous pourront être pris sur le site du gouvernement au www.clicsanté.ca.