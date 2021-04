Les syndiqués de la STM mécontents de ne pas pouvoir se faire vacciner

Les employés et les constables de la Société de transport de Montréal (STM) ont dénoncé fermement jeudi la décision du gouvernement de les exclure de la liste des travailleurs essentiels en vue du processus de vaccination, qui commence lundi prochain.

«C'est inacceptable», a laissé tomber d'entrée de jeu le président du Syndicat des employés de transport de la STM-CSN, Gleason Frenette, par communiqué jeudi.

«Bien des gens parmi les employés de soutien sont en contact direct avec la clientèle, comme les préposés en station qui s'occupent de la désinfection des lieux, entre autres», a-t-il expliqué.

«Nous assurons la sécurité dans le métro et nous sommes appelés à intervenir auprès de la clientèle et de tous les autres employés en cas d'incident. Il est absolument essentiel pour nous de recevoir ce vaccin dès maintenant», a indiqué pour sa part Kevin Grenier, président de la Fraternité des constables et agents de la paix de la STM-CSN.

D’ailleurs, le nombre d'interventions des constables avec la clientèle a augmenté malgré la pandémie, s'élevant à 31 000 interventions en 2020 comparativement à 26 000 en 2019. En tout et pour tout, la STM recense à ce jour 600 cas d'infection liés à la COVID-19. Une clinique de dépistage mobile a même été installée jeudi au centre de transport Anjou, car une éclosion du variant y est active.