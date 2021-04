Projet de loi sur la carboneutralité: des groupes environnementaux pressent Ottawa d’agir

Le projet de loi sur la carboneutralité (C-12) du gouvernement fédéral devrait être la priorité des parlementaires lors de leur retour en Chambre des communes ont demandé d’urgence cinq organisations environnementales du pays, jeudi.

La proposition de loi concerne la transparence et la responsabilité du Canada dans le cadre de ses efforts pour atteindre la carboneutralité en 2050. Les groupes environnementaux déplorent entre autres que le pays est le seul du G7 à ne pas avoir respecté ses objectifs climatiques depuis l’Accord de Paris de 2015.

Le prochain budget fédéral doit être envoyé le 19 avril. Ces groupes pressent ainsi les parlementaires de glisser le projet de loi C-12 au Comité permanent de l’environnement et du développement durable (ENVI) avant son dépôt.

«Le projet de loi est coincé dans les limbes depuis plus de quatre mois et avec le budget fédéral à l’horizon, nous craignons sérieusement qu’il ne puisse passer à travers toutes les étapes du processus législatif avant la prochaine élection», a déclaré jeudi le regroupement dans une lettre signée par Équiterre, Ecojustice, la Fondation David Suzuki, le Réseau Action Climat Canada et West Coast Environmental Law.