Rage Against the Machine confirme son retour au FEQ en 2022

On ne sait pas encore ce qu’il adviendra de l’édition 2021 du Festival d’été de Québec, mais les choses commencent néanmoins à se préciser pour 2022. Le FEQ a confirmé jeudi une première tête d’affiche internationale sur les plaines le 16 juillet 2022 avec Rage Against the Machine, dont la visite était prévue en 2020.

La mythique formation débarquera donc sur les plaines deux ans après un rendez-vous manqué en raison de la pandémie. Le groupe n’a pas mis les pieds au Québec depuis 25 ans, et il s’agira d’un tout premier arrêt dans la Capitale-Nationale, et d’un concert exclusif dans la province.

«C’est une excellente nouvelle qui tombe à point pour les fans de musique. Suite aux défis qu’a connu notre industrie depuis 2020, il ne fait aucun doute que cette première escale de Rage Against the Machine sur les Plaines marquera un grand moment, et dans l’histoire du FEQ, et pour la relance de notre industrie» a souligné Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival d’été de Québec, par communiqué.

On apprend également que la 53e édition du FEQ aura lieu du 7 au 17 juillet 2022 et que les laissez-passer seront en vente l'hiver prochain.

Quant à l’édition 2021 du FEQ, l’organisation «est toujours dans l’attente de directives de la part des autorités, indique le communiqué. Le FEQ réitère son souhait de se faire présent du 8 au 18 juillet, mais doit recevoir plus d’informations de la santé publique avant de dévoiler la nature de son offre pour 2021.»