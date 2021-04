Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

Dans l'Est-du-Québec, des fuites d'huile aux joints d'étanchéité ont été décelées sur le traversier F.-A. Gauthier, qui est donc hors service pour une durée indéterminée.

À Sherbrooke, les autorités appellent la population à être vigilante. Jeudi soir, plus de 250 étudiants de l'Université de Sherbrooke se sont réunis dans un parc, ce qui a forcé les policiers à intervenir.

À Shawinigan, ce sont plus de 3000 doses du vaccin AstraZeneca qui auront été administrées en 48 heures aux 55 ans et plus.

À Saguenay, Rio Tinto a déjà amorcé des travaux pour aménager son site de vaccination dans son quartier général.

