COVID-19: un nouveau centre de dépistage à l’auto à Québec

Vu la demande accrue pour les tests de dépistage à Québec dans les derniers jours, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a annoncé vendredi l’ouverture d’une nouvelle clinique à l’auto à l’Hôpital Jeffery-Hale.

• À lire aussi: COVID-19: une semaine critique pour Québec

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Vaccin d'AstraZeneca: la folie des coupons se transporte dans l’Est-du-Québec

La clinique sera installée dans l’ancienne urgence du Jeffery-Hale et ouvrira ses portes dès lundi prochain. Le centre avait été utilisé l’été dernier et avait depuis été fermé en raison des besoins moins grands.

«Comme on est agile, vu la recrudescence, on va l’ouvrir dès lundi. Il sera 100% avec rendez-vous et sera ouvert de 7h à 15h, sept jours sur sept», explique Serge Garneau, directeur adjoint des services de santé généraux au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Désengorger les autres cliniques

L’ouverture permettra de désengorger les autres centres de la région, notamment celui du parc Colbert où on a enregistré à l’occasion plus de deux heures d’attente dans les dernières semaines.

La capacité à terme de 250 tests par jour permettra aussi au CIUSSS de se doter d’un léger coussin pour éviter de dépasser sa capacité quotidienne de tests, qui tourne actuellement autour de 5000 dépistages. Ce nombre a notamment été atteint dans la journée de mercredi.